Двое полицейских получили огнестрельные ранения в Бельгии

Льеж, Бельгия, , 18:15 — REGNUM Двое полицейских из провинции Льеж в Бельгии получили огнестрельные ранения при попытке остановить подозрительный автомобиль. Об инциденте сообщил 14 октября телеканал RTBF.

По информации телеканала, полиция вела преследование подозрительного автомобиля. Пассажиры автомобиля открыли огонь по полицейскому патрулю, который нёс службу на трассе неподалёку от знаменитого курорта Спа.

Сообщается, что злоумышленники применили для обстрела полицейских оружие большого калибра. Обстреляв полицейский патруль, преступники скрылись с места происшествия. В данный момент осуществляются мероприятия по их розыску и поимке.

Пострадавшие стражи порядка госпитализированы. Поддержку полицейским выразил глава МВД Бельгии Ян Янбон и премьер-министр страны Шарль Мишель.

Стоит отметить, что Бельгия считается одной из самых безопасных стран в Европе. Тем не менее за последнее время в стране участились нападения на граждан. Так, в августе этого года неизвестный с ножом совершил нападение сразу на нескольких граждан на востоке Бельгии. А двумя годами ранее, в марте 2016 года, в Брюсселе произошла серия терактов, жертвами которых стали более 30 человек, а около 200 получили ранения.