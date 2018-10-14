В Турции в результате ДТП погибли 22 человека

Анкара, 14 октября 2018, 16:19 — REGNUM Грузовик с нелегальными мигрантами перевернулся на западе Турции. Об этом сообщает агентство «Анадолу».
ДТП произошло 14 октября в районе Мендерес в провинции Измир. По последним данным, в результате инцидента погибли 22 человека.
«Грузовик, двигавшийся по трассе Айдын-Измир, упал в реку Дегирменчай», — передает вещатель.
В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.
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