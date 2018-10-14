«Это был ужас!»: как штормовой ветер раздул пожары на Алтае

Светлана Шаповалова, , 15:22 — REGNUM

Учитывая небывалую силу ветра и масштабы ландшафтных пожаров, начавшихся в Алтайском крае накануне, 13 июня, регион пока сравнительно легко отделался. В этом убедился корреспондент ИА REGNUM побывав в Топчихинском и Калманском районах, где вторые сутки ликвидируют ЧП, в результате которых сгорело несколько домов.

Из Барнаула быстрее всего было доехать до села Кубанка Калманского района, где вследствие возгорания травы сгорели два частных дома. Но, по сведениям местных жителей, тушить огонь в село прибыли пожарные из Топчихинского района, которые судя по всему, не рассчитали свои силы.

«Огонь к нам пришел из места, где находилась стоянка охотников. По сухой траве он быстро преодолел пару сотен метров. Это был ужас! Когда огонь стал подходить к домам сплошной стеной, я поняла, что ничего не поможет. Взяла, самые необходимые вещи, хотела пойти к сыну, а ноги отказали. Стою и не могу сдвинуться с места, сердце колотиться. Рядом ребята идут — попросила, чтобы помогли дойти. Спасибо, родственница из Барнаула приехала — она медик, что-то вколола, успокаивающие таблетки дала. Сегодня вот смогла до дома добраться — слава Богу, моё жилище пожар не тронул», — пояснила местная жительница Ирина Тимофеевна.

Она расстроена только тем, что кто-то из односельчан в её отсутствие украл тележку с вещами. Но глядя на расположение сгоревших домов и уцелевшего, в котором проживает эта женщина, понимаешь, что не иначе, как чудесами произошедшее не назовёшь: дома справа и слева сгорели, а её цел, только одно стекло в окне лопнуло, да ограда с одной стороны подпалена.

Всего, по словам спасателей, дежуривших на месте ЧП, в Кубанке сгорело два жилых дома и 13 надворных построек, жертв среди людей и среди животных нет. Этому способствовало активные действия местного населения. Они отметили, что первая машина пожарных прибыла пустой и сотрудники МЧС пояснили, что не успели набрать воды, так как тушили пожар в Володарке.

Это село, как потом убедился корреспондент ИА REGNUM, находится за 50 километров от кубанки, в соседнем Топчихинском районе. И хотя там начисто сгорел только один частный дом, в котором проживала чета пенсионеров, пожар в любую минуту мог перекинуться на соседние строения. Также потребовалось тушить два нежилых дома и постройку, расположенные в опасной близости от действующего жилья.

При подъезде к Володарке не почувствовать гарь было невозможно: сотни гектаров выжженной на сопках травы кое-где еще дымились. Но в отличие от Кубанки, где на местах недавних пожарищ дежурили сотрудники МЧС на пожарной машине, в Володарке у открытого огня, вылизывающего то и дело вспыхивающие под напорами ветра головни, оставшиеся от стен сгоревших построек, удалось встретить только одного местного жителя — Юрия. Вооружившись лопатой, он как мог боролся с огнём.

«Пожар начался у нас днём 13 июня. Вначале мы почувствовали запах гари, а потом всё застелило огненным ковром. Стоящий рядом с моим дом, где проживали старики, охватило моментально. Мы как могли пытались опахать, откосить, но жар стоял такой что находиться рядом было больно. Пожарные с поливом приехали, да разве справишься, когда такой ветрище огонь раздувает! Не сплю вторые сутки, караулю, как только где очаг огня возникает — засыпаю землёй. По всему периметру у дома траву скосил и всё равно страшно — соседи вмиг без ничего остались», — рассказал житель села Володарка Юрий Н.

Кстати, никого из пострадавших на момент пребывания в пострадавших от огня населённых пунктах обнаружить не удалось. Спасатели извещали, то погорльцы из Кубанки размещены в школе — но нет, она была закрыта на висячий замок. Не могли подсказать где найти тех, кому можно было бы передать гуманитарную помощь, и в администрации села. Там посоветовали обратиться в клуб, но и там все было заперто.

Надеемся, что вынужденный помощник пожарных Юрий из Володарки передаст тёплые вещи старикам, у которых полностью сгорел дом.

По официальным данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в ликвидации ЧП, произошедших в Калманском и Топчихинском районах, где произошёл переход огня на постройки, было задействовано более 80 спасателей и 21 единица техники. Очевидцы, с которыми удалось поговорить корреспонденту ИА REGNUM, отмечают, что не видели на пожаре и третью часть от названного количества спасателей и техники.

Почему-то не удивило. Обнадёживает то, что в Алтайском крае наблюдается стабилизация обстановки с погодой, новых возгораний не зарегистрировано.

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