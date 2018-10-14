Заключённый колонии в ДНР погиб в результате обстрела ВСУ

Донецк, , 15:18 — REGNUM Жилой сектор Никитовского района города Горловка Донецкой Народной Республики был обстрелян сегодня, 14 октября, вооружёнными силами Украины. Об этом сообщает пресс-центр Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что в результате обстрела из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового вооружения был смертельно ранен один из заключённых мичуринской Исправительной колонии № 57 Санин Владислав Сергеевич 26.01.1991 г. р.

Напомним, что, несмотря на введение так называемого «школьного перемирия» и неоднократные попытки учтановить режим прекращения огня, продолжаются обстрелы территории ДНР со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки военнослужащие ВСУ обстреляли 13 населённых пунктов на территории ДНР.

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