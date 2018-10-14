Воскресенье, 14 Октября 2018 года
16:11:23 МСК

Заключённый колонии в ДНР погиб в результате обстрела ВСУ

Происшествия

За минувшие сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 19 раз

Заключённый колонии в ДНР погиб в результате обстрела ВСУ
© ИА Красная Весна
Знак «Убежище»

Донецк, 14 октября 2018, 15:18 — REGNUM  Жилой сектор Никитовского района города Горловка Донецкой Народной Республики был обстрелян сегодня, 14 октября, вооружёнными силами Украины. Об этом сообщает пресс-центр Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что в результате обстрела из крупнокалиберных пулемётов и стрелкового вооружения был смертельно ранен один из заключённых мичуринской Исправительной колонии № 57 Санин Владислав Сергеевич 26.01.1991 г. р.

Напомним, что, несмотря на введение так называемого «школьного перемирия» и неоднократные попытки учтановить режим прекращения огня, продолжаются обстрелы территории ДНР со стороны ВСУ.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки военнослужащие ВСУ обстреляли 13 населённых пунктов на территории ДНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Войска Украины обстреляли за прошедшие сутки 13 населённых пунктов в ДНР

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить