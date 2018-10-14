В Индонезии спасены 17 школьников, ранее считавшихся пропавшими без вести

Джакарта, , 14:44 — REGNUM 17 учеников начальных классов одной из школ округа Мандайлингнатал в районе Северной Суматры найдены поисково-спасательной группой, сообщает 14 октября газета The Jakarta Post.

Школьники пропали без вести в пятницу, 12 октября, во время наводнения, затопившего здание государственной начальной школы. Кроме школьников, спасатели нашли двух учителей. Все выжившие были найдены под обломками зданий.

Семеро из найденных учеников получили травмы и сейчас проходят лечение в одной из местных государственных клиник. В настоящий момент жизни и здоровью спасённых ничего не угрожает.

Также сообщается, что 12 учеников были найдены мёртвыми. Все погибшие школьники были младше 12 лет.

Напомним, что на Индонезию 11 октября обрушились сильные ливни, вызвавшие наводнения и оползни. Больше всего от стихии пострадали районы Западной и Северной Суматры. В результате разгула стихии было разрушено 48 домов, при этом доступ к пострадавшим районам был затруднён из-за повреждения автодорог. Число погибших превысило 20 человек, многие до сих пор считаются пропавшими без вести.