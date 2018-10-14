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Войска Украины обстреляли за прошедшие сутки 13 населённых пунктов в ДНР

Происшествия

Жертв среди мирных жителей нет

Войска Украины обстреляли за прошедшие сутки 13 населённых пунктов в ДНР
Ministry of Defense of Ukraine
Солдаты ВСУ

Донецк, 14 октября 2018, 14:30 — REGNUM  За прошедшие сутки военнослужашие Вооружённых сил Украины 19 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает 14 октября пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Сообщается, что обстрел территории ДНР производился из следующих видов вооружения: миномёты 120 и 82 мм, БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое оружие и стрелковое оружие.

За сутки со стороны Украины ыбли обстреляны 13 населённых пунктов. В зоне обстрела оказались: Горловка, Зайцево, Широкая Балка, Крутая Балка, Минеральное, Спартак, Донецк (Трудовские), Александровка, Новая Таврия, Коминтерново, Ленинское, Саханка, Заиченко.

Жертв среди военнослужащих и мирного населения ДНР нет. Разрушений жилых зданий и инфраструктуры также не зафиксировано.

Напомним, что вчера, 13 октября, ВСУ нарушили режим прекращения огня 22 раза. В результате обстрелов сгорел один жилой дом.

Кроме того, ИА REGNUM сообщало о расстреле двух мирных жителей ДНР под Донецком военнослужащими ВСУ. Личности преступников установлены, они объявлены в розыск.

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Война в Донбассе
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