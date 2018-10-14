Десять человек погибли в Индии в результате автоаварии

Нью-Дели, , 12:16 — REGNUM По меньшей мере десять человек погибли и ещё четверо получили ранения во время крупного ДТП в индийском штате Чхаттисгарх, на севере страны. Об этом сообщает 14 октября новостное издание Indian Express.

Авария произошла рано утром 14 октября. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение внедорожника с грузовым автомобилем. Внедорожник столкнулся с грузовиком, совершая обгон другого транспортного срества по встречной полосе.

В результате аварии девять человек, находившихся во внедорожнике, погибли на месте, один скончался от полученных травм в местной больнице.

Сообщается, что большинство погибших были членами одной семьи. Они возвращались домой после молитвы в храме Маа Бамлешвари в городе Донгаргарх.

Четыре человека, среди них один ребёнок, были госпитализированы. Водитель грузовика с места происшествия скрылся, в настоящее время полиция предприняла меры для его розыска.

Стоит отметить, что в Индии сейчас проходит религиозный праздник Наваратри, во время которого множество паломников посещают храмы, и, в частности, совершают пешее восхождение в храм Маа Бамлешвари. В местах паломничества и на дорогах к храму нередко образуются большие скопления людей и автотранспорта, представляющие серьёзную угрозу для безопасности граждан. При этом автодороги в Индии считаются одними из самых опасных в мире.