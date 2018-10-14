В Карелии 13 туристов пострадали в ДТП

Сортавала, Карелия, , 11:03 — REGNUM Микроавтобус с туристами из Санкт-Петербурга попал в ДТП в Сортавальском районе в Карелии. Об этом вечером 13 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о происшествии поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу Сортавальского района Карелии в 20:27 по местному времени. Микроавтобус, перевозивший туристов из Рускеала в Сортавалу съехал в кювет.

В автобусе находилось 20 человек, 13 из них пострадали, двое из пострадавших были госпитализированы, остальным была оказана помощь на месте инцидента.

На месте ДТП возникло возгорание, которое было ликвидировано оперативно подъехавшим на место происшествия пожарно-спасательным подразделением.

Всего в ликвидации последствий аварии было привлечено три единицы техники и десять человек личного состава.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины инцидента.

Ранее сообщалось о ЧП на Ладожском мосту через реку Нева в Ленинградской области. На разводном мосту образовался дефект, создавший угрозу водителям. Через мост проходит федеральная трасса Р-21, соединяющая Санкт-Петербург с Карелией и Мурманской областью. Дефект был ликвидирован дорожными службами.