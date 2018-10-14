В частный самолет британского принца ударила молния

Лондон, , 08:48 — REGNUM Реактивный самолет Dassault Falcon 7X, на котором летели британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл, был отправлен в ремонт после попадания молнии, сообщает Daily Mail.

СМИ стало известно об инциденте, произошедшем в конце сентября. Принц Гарри с супругой летели частным самолетом из Великобритании в Нидерланды. Полет был омрачен попаданием молнии в фюзеляж. Разряд попал в головной обтекатель, не повредив важного оборудования.

Пассажиры не пострадали, а самолет был отправлен в ремонт и отстранен от полетов на 9 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе отец жены британского принца Гарри Томас Маркл заявил прессе, что не общался с дочерью после свадьбы в мае 2018 года. Томас Маркл сказал, что общаться с отцом Меган запрещают члены королевской семьи.