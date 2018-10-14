Хуситы показали, как они уничтожают танк «Абрамс»

Сана, , 08:29 — REGNUM В сети интернет появилась видеозапись уничтожения американского танка M1A2S Abrams («Абрамс») повстанцами-хуситами в Саудовской Аравии. Кадры опубликованы в официальном аккаунте Twitter организации Yemen Observer.

Вооруженный отряд хуситов совершил вылазку с территории Йемена в провинцию Джизан Саудовской Аравии. Во время вылазки хуситы атаковали танк «Абрамс», который остался без поддержки пехоты, но продолжал атаковать отряд повстанцев.

Сперва снаряд попал в левую переднюю часть башни. Затем танк подбили справа. После этого экипаж потерял контроль над бронемашиной и вынужден был эвакуироваться. Один из саудовских солдат был убит.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай потери саудовцами бронетехники. Война в Йемене продолжается уже четыре года и саудовцы пытаются установить там марионеточный режим.

https://twitter.com/YemeniObserv/status/1051098666260422656