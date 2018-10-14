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Легкомоторный самолет рухнул в океан близ Лонг-Айленда

Происшествия

Найдены обломки самолета и тело одного из пассажиров

Вашингтон, 14 октября 2018, 05:47 — REGNUM  На юге штата Нью-Йорк (США) потерпел крушение небольшой самолет. Он рухнул в океан, сообщает издание New York Post со ссылкой на сотрудников береговой охраны.

Катастрофа произошла днем 13 октября близ острова Лонг-Айленд. Самолет Piper PA-34 следовал из Коннектикута, на борту было три человека.

Место крушения находится примерно в 1,5 км от побережья острова. К вечеру того же дня спасатели нашли обломки самолета и тело одного из пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в американском штате Вирджиния потерпел крушение легкомоторный самолёт Van's Aircraft RV-8. Инцидент произошел во время ночной части авиашоу Culpeper Air Fest, пилот погиб.

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