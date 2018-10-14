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Боец ММА Харитонов вел прямой эфир и попал в ДТП

Происшествия

Произошел удар и спортсмен пропал из кадра

Вашингтон, 14 октября 2018, 04:15 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов попал в аварию, когда ехал на поединок Федора Емельяненко с американцем Чейлом Сонненом. ДТП случилось в прямом эфире Instagram.

Харитонов вел трансляцию в соцсети, находясь за рулем. Он рассказывал о подготовке к турнирам и рассуждал о возможных соперниках.

В какой-то момент произошел удар и спортсмен пропал из кадра. Харитонов получил легкие травмы, сообщает РЕН ТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в рамках турнира Bellator Харитонов встретился с американцем Роем Нельсоном и отправил его в нокаут. Бой завершился уже в первом раунде.

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