Актёр Панин проехал по пешеходной улице на Gelandewagen

Саратов, , 03:06 — REGNUM Полиция проверяет вероятное нарушение правил дорожного движения актером Алексеем Паниным. Запись, на которой он едет по пешеходной улице Саратова на внедорожнике Gelandewagen, появилась в его Instagram.

«Чисто по-саратовски, по пешеходной улице», — говорит актер в записи из «сториз».

На видео слышен голос девочки, вероятно, его дочери, которая говорит, что теперь их «посадят». Находящаяся в машине женщина соглашается с ней, что да, «по-любому».

Полиции предстоит проверить факт нарушения ПДД, передает телеканал «Россия 24». Актеру может грозить административная ответственность.

Ролик был удален со страницы актера, однако копии записи остались в сети.

Как сообщало ИА REGNUM, актер Алексей Панин и прежде позволял себе эпатажные выходки. Так, в августе он учинил пьяный дебош в самолете рейса Симферополь — Москва. В сентябре — назвал граждан России «умственно ограниченными» и заявил о желании покинуть страну, пообещав, впрочем, приезжать на родину для заработка.

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