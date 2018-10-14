Опубликовано видео операции против боевиков под Хасавюртом

Хасавюрт, Дагестан, , 02:02 — REGNUM Двое боевиков уничтожены силовиками в селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана. Видеозапись операции опубликована на официальном сайте Национального антитеррористического комитета.

Вооруженные боевики были обнаружены в одном из домов. В кадре виден боец, ведущий огонь по укрытию бандитов. Позже к дому под прикрытием боевой техники выдвигаются несколько силовиков.

Отмечается, что жителей близлежащих домов эвакуировали. Ранены двое сотрудников спецназа ФСБ и сотрудник Росгвардии.

Бандиты отказались сложить оружие и были нейтрализованы. По имеющимся данным, они причастны к нападениям на правоохранителей, включая убийство в 2018 году двух полицейских в районе селения Комсомольское.

Операция стала итоговой по пресечению в Хасавюртовском районе Дагестана преступной деятельности сторонников ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметили в НАК. Действовавшая здесь группа ответственна за убийства гражданских лиц, а также взрыв мечети и осквернение могилы религиозного деятеля Саида Афанди Чиркейского.

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