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После поджога храма в Москве возбуждено уголовное дело

Происшествия

Сгорели два класса воскресной школы и пристройка к храму

Москва, 14 октября 2018, 01:33 — REGNUM  Уголовное дело об умышленном повреждении имущества возбуждено после поджога временного деревянного храма и здания воскресной школы на востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного глава МВД.

Правоохранители устанавливают личность совершившего поджог. Дело возбуждено по результатам проверки инцидента по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 12 на 13 октября неизвестный проник на территорию строящегося храма в Ухтомке (Косино), облил горючей жидкостью здания временного деревянного храма и воскресной школы и поджег их. Бдительность сторожа, вызвавшего пожарных, спасла от уничтожения храм, однако сгорели два класса воскресной школы и пристройка к храму.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве был совершён поджог храма и воскресной школы

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