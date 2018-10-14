Крупный пожар на складе под Петербургом ликвидирован

Пушкин, Санкт-Петербург, , 01:00 — REGNUM Более четырех часов потребовалось для ликвидации пожара на складе в городе Пушкин. Открытое горение устранено 13 октября в 22:40 мск, сообщает пресс-центр ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Пламя охватило центральную — цельнометаллическую — часть трёхсекционного ангара высотой 10 м. Площадь горения составила 500 кв. м. К тушению привлекли 120 человек, было задействовано более 30 единиц техники.

В настоящее время пожарные проливают и разбирают горевшие конструкции. Данных о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в Пушкинском районе Санкт-Петербурга поступило в экстренные службы в 13 октября в 18:02 мск. В процессе тушения ранг повышался до №2.

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