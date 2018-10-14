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На «потушенном» арсенале в Ичне продолжают рваться снаряды — ГСЧС Украины

Происшествия

На «пепелище» сбросили почти 150 тонн воды

Ичня, Украина, 14 октября 2018, 00:04 — REGNUM  С 21:00 по 22:00 мск на месте сгоревшего склада боеприпасов в Черниговской области зафиксированы 13 новых взрывов, сообщили в государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) 13 октября на официальном сайте ведомства.

Ранее, с 17:00 до 18:00 мск наблюдатели зафиксировали 44 взрыва.

В течение дня, 13 октября, на пожарище сбросили 96 тонн воды с двух пожарных самолётов и 52 тонны с одного пожарного вертолёта.

Напомним, ещё 11 октября представитель министерства обороны Украины заявил, что пожар на военном складе возле города Ичня потушен.

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