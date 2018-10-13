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ДНР: боевики 72 бригады ВСУ убили двух мирных жителей

Происшествия

Убийц разыскивают правоохранители ДНР

ДНР: боевики 72 бригады ВСУ убили двух мирных жителей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Гражданская война на Украине

Донецк, 13 октября 2018, 22:30 — REGNUM  Боевики ВСУ расстреляли под Донецком двух мирных жителей и угнали их автомобиль, заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов на брифинге.

«Двое боевиков 72 бригады в районе населенного пункта Опытное убили двух гражданских лиц с целью завладения их транспортным средством», — рассказал представитель ДНР.

По его словам, тела убитых злоумышленники спрятали в багажнике машины, а затем, так и не сумев от них избавиться, просто бросили вместе с автомобилем.

Безсонов отметил, что личности боевиков установлены, они объявлены в розыск.

Напомним, за сутки 12 октября украинские войска 22 раза обстреляли территорию ДНР. В результате обстрелов сгорел один жилой дом.

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