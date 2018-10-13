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В Калуге два дня искали двух 13-летних школьников — СКР

Происшествия

11 сентября дети ушли в школу, и домой не возвратились

В Калуге два дня искали двух 13-летних школьников — СКР
Иллюстрация: Мвд.рф
Полиция

Калуга, 13 октября 2018, 21:10 — REGNUM  В Калуге на целых два дня пропали двое 13 летних учащихся средней школы №26. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель калужского регионального следственного управления СКР Лилия Мошкова, следователи подключились к проверке сведений, опубликованных ранее в средствах массовой информации и социальных сетях, о пропавших школьниках.

По предварительной информации, правоохранители и волонтёры разыскивали 13-летих мальчиков, которые в четверг, 11 сентября, ушли в школу и домой не возвращались.

«Между тем, сегодня, 13 октября, вечером пропавшие дети нашлись здоровыми и невредимыми, — сказала Лилия Мошкова. — Следственное управление СКР по Калужской области напоминает о работе круглосуточной телефонной линии «Ребенок в опасности». Линия действует для немедленного реагирования на сообщения о происшествиях с детьми, о несовершеннолетних, оказавшихся в опасной ситуации. Номер телефонной линии «Ребенок в опасности» 123».

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