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Глава калужского поселения подозревается в присвоении бюджетных средств

Происшествия

Сельскому чиновнику грозит лишение свободы сроком до шести лет

Глава калужского поселения подозревается в присвоении бюджетных средств
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Коррупция

Калуга, 13 октября 2018, 19:58 — REGNUM  В Калужской области, сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МОМВД России «Людиновский» установлено, что в сентябре 2016 года глава одного из сельских поселений, используя свое служебное положение, вступив в преступный сговор с индивидуальным предпринимателем, незаконно присвоила денежные средства в сумме около 70 000 рублей.

Как сообщили 13 октября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, эти деньги предназначались для окашивания территории населенных пунктов Людиновского района.

Также правоохранителями было установлено, что данные работы не производились, а указанные денежные средства, направленные на эти цели были присвоены.

В настоящее время следователями проводится проверка финансовой документации сельского поселения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Расследование продолжается.

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