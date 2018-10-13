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Площадь лесных пожаров в Калужской области в 2018 г. выросла в пять раз

Происшествия

Природных пожаров в регионе было зафиксировано на общей площади 46,6 гектара

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Площадь лесных пожаров в Калужской области в 2018 г. выросла в пять раз
Иллюстрация: 40.mchs.gov.ru
В штабе по контролю за пожароопасной обстановкой на территории Калужской области

Калуга, 13 октября 2018, 18:52 — REGNUM  В 2018 году на территории Калужской области возникло 7 очагов природных пожаров — по два очага в Козельском и Жуковском районах и одному очагу в Кировском и Малоярославецком районах, а также в Калуге. Всего на общей площади 46,6 гектара. Об этом 13 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Калужской области.

По данным ведомства, по сравнению с 2017 годом количество очагов возгорания в лесах региона сократилось на 22%, при этом общая площадь возгорания увеличилась в пять раз. Торфяных пожаров в регионе не зарегистрировано. Действующих очагов природных пожаров на территории области в настоящее время нет.

С начала пожароопасного сезона сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы и руководителями пожарно-спасательных формирований федеральной противопожарной службы по Калужской области за бесконтрольное сжигание сухой растительности к административной ответственности привлечено 141 виновное лицо, из них 100 граждан, 35 должностных лиц и 6 представителей органов местного самоуправления.

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Лесные пожары — 2018
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