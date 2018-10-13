ВВС Турции нанесли удары по позициям РПК на севере Ирака

Анкара, , 18:42 — REGNUM Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом сообщает 13 октября агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб вооруженных сил (ВС) Турции.

По данным военного ведомства, «воздушная операция» проводилась в регионе Зап. По предварительным данным, в результате авиаударов погибли шесть представителей РПК.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рабочая партия Курдистана, признанная в Турции террористической организацией, на протяжении десятилетий ведет борьбу с Анкарой. Целью курдов является создание собственной автономии в рамках государства.

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