При подготовке теракта в афганской провинции Фарьяб погибли 10 талибов*

Кабул, , 19:30 — REGNUM Как минимум 10 боевиков и пять мирных жителей погибли, еще четыре боевика были ранены в результате взрыва заминированной машины в афганской провинции Фарьяб на севере страны. Как сообщает афганское информационное агентство «Khaama Press», боевики планировали использовать машину для совершения теракта в столице провинции городе Меймене, однако взрывное устройство преждевременно детонировало при транспортировке. Целью атаки Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны были стать солдаты афганской армии или объекты, связанные с выборами в афганский парламент.

Антиправительственные вооруженные группировки, включая Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на данный момент никак не прокомментировали произошедшее.

Афганская провинция Фарьяб, граничащая с Туркменией, является одной из самых нестабильных в стране. Часть уездов провинции контролируется вооруженными боевиками.

Напомним, что террористическая активность в Афганистане в 2018 году возросла на фоне грядущих выборов в афганский парламент, которые намечены на 20 октября.