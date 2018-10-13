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При подготовке теракта в афганской провинции Фарьяб погибли 10 талибов*

Происшествия

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

При подготовке теракта в афганской провинции Фарьяб погибли 10 талибов*
Иван Шилов © ИА REGNUM
Афганистан

Кабул, 13 октября 2018, 19:30 — REGNUM  Как минимум 10 боевиков и пять мирных жителей погибли, еще четыре боевика были ранены в результате взрыва заминированной машины в афганской провинции Фарьяб на севере страны. Как сообщает афганское информационное агентство «Khaama Press», боевики планировали использовать машину для совершения теракта в столице провинции городе Меймене, однако взрывное устройство преждевременно детонировало при транспортировке. Целью атаки Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны были стать солдаты афганской армии или объекты, связанные с выборами в афганский парламент.

Антиправительственные вооруженные группировки, включая Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ), на данный момент никак не прокомментировали произошедшее.

Афганская провинция Фарьяб, граничащая с Туркменией, является одной из самых нестабильных в стране. Часть уездов провинции контролируется вооруженными боевиками.

Напомним, что террористическая активность в Афганистане в 2018 году возросла на фоне грядущих выборов в афганский парламент, которые намечены на 20 октября.

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Зарубежная хроника
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