Миллиардер Мохаммед Девджи похищен в Танзании

Додома, , 18:35 — REGNUM 43-летний Мохаммед Девджи, чье состояние оценивается в 1.5 миллиарда долларов США, является самым богатым человеком в Восточной Африке. Он был схвачен возле входа в спортзал в Дар-эс-Саламе. По информации свидетелей произошедших событий, Мохаммед направлялся в отель Colosseum, для того чтобы провести ежедневную утреннюю тренировку.

Однако, как только он вышел из своей машины, появились неизвестные люди. Они сделали несколько выстрелов, схватили Девджи и скрылись в неизвестном направлении.

По словам начальника полиции Дар-эс-Салама Лазаро Мамбосаса, известно, что Мухаммеда Девджи схватили двое белых людей. Сейчас они находятся в розыске.

Мамбосаса сообщил через несколько часов после инцидента о том, что полицейские задержали трех человек для проведения допроса. Позже начальник полиции сказал, что никаких новостей нет, полиция будет продолжать поиски.

По словам водителя такси, который находился рядом с местом событий, было две машины, одна стояла на парковке, вторая ждала снаружи. Когда машина Девджи парковалась, резко зажглись фары автомобиля на парковке и машина, ожидавшая снаружи, заехала внутрь, из нее вышло двое мужчин. Они начали стрелять в воздух, вытащили Девджи из машины и засунули его в свой автомобиль Toyota Surf, а затем скрылись.

Тем не менее, по информации свидетелей, бизнесмен был без какой-либо охраны. Также, как сообщается, машину вел он сам.

По информации танзанийского новостного издания Habari Leo, семья Мохаммеда пришла в замешательство, узнав о похищении. Отец миллиардера Гулламаббас Девджи сказал: «Я уверен, что моего сына найдут, так как верю в результативность работы нашей полиции».

Свое беспокойство о произошедших событиях в социальных сетях выразили многие политики. Министр по экологии и делам союза Джануари Макамба, друг Мохаммеда Девджи, написал у себя на странице в твиттере: «Я беседовал с отцом Мохаммеда. Новость о похищении нашего друга MO (прозвище Мохаммеда Девджи в Танзании) — правда. Весть взбудоражила меня. Надеюсь, что полиция предоставит информацию обо всем. У Мохаммеда есть семья, маленькие дети…».