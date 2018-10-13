Названа возможная причина затопления теплохода в Черном море

Симферополь, , 17:50 — REGNUM Нештатное смещение груза металлолома могло стать причиной затопления в Черном море теплохода, шедшего под флагом Панамы. Об этом заявил РИА Новости представитель пресс-службы Росморречфлота.

«О причинах затопления (теплохода) говорить пока сложно, — сказал он. — … Предварительно, к ЧП могло привести внештатное смещение груза».

13 октября пресс-служба Росморречфлота сообщила, что теплоход с грузом металлолома, который шел под флагом Панамы, затонул в Черном море.

На борту теплохода находились восемь членов экипажа. Всех их удалось спасти, они чувствуют себя нормально.

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