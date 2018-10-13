На Курилах произошло землетрясение

Владивосток, , 17:09 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов островов Курильской гряды. Об этом сообщается 13 октября на сайте Геологической службы США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 262 км к северо-западу от посёлка Озерновский. Очаг стихии залегал на глубине около 470 километров.

Подземные толчки были зафиксированы в 11:10 по местному времени.

Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Стоит отметить, что в последнее время в районе Курильских островов отмечается повышенная сейсмическая активность. Так, землетрясением магнитудой 6,7 баллов было зафиксировано двумя днями ранее, 11 октября, в районе Северных Курил. Эпицентр подземных толчков находился в 150 км восточнее острова Онекотан.