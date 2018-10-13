В Дагестане ликвидированы двое боевиков

Махачкала, , 16:09 — REGNUM В Хасавюртовском районе Дагестана во время спецоперации ликвидировали двух членов незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

Операция силовиков была проведена в субботу, 13 октября, в селе Эндирей.

«Ликвидированы два боевика, — сообщил источник. — … Идет осмотр места происшествия».

Собеседник агентства уточнил, что у ликвидированных боевиков, входивших в состав действующей на территории Хасавюртовского и Кизилюртовского районов бандгруппы, изъяты автоматы и боеприпасы.

13 октября ряд СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что в дагестанском селе Эндирей произошло боестолкновение силовиков с боевиками.

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