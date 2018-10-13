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12 человек погибли от взрыва во время предвыборной кампании в Афганистане

Происшествия

Ещё 32 человека получили ранения

12 человек погибли от взрыва во время предвыборной кампании в Афганистане
Цитата из х/ф «Прорыв». Реж. Дмитрий Светозаров. 1986. СССР
Взрыв

Кабул, 13 октября 2018, 15:10 — REGNUM  По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на одном из предвыборных мероприятий в северо-восточной провинции Тахар в Афганистане, сообщает 13 октября TOLOnews.

Взрыв произошёл около двух часов дня по местному времени во время митинга в поддержку одного из кандидатов на место в парламенте.

В результате взрыва погибли 12 человек, ещё 32 человека получили ранения. По данным полиции, среди погибших — два сотрудника служб безопасности.

Напомним, что это уже третье покушение на граждан, осуществлённое во время предвыборных мероприятий за этот месяц.

Ранее было совершено нападение на офис в провинции Гильменд, в результате которого погибло восемь человек, в том числе один из кандидатов в парламент. Всего погибло уже восемь кандидатов за время предвыборной кампании с начала июля, после завершения процесса регистрации кандидатов в парламент Исламской Республики Афганистан.

Выборы в парламент Республики назначены на 20 октября.

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Взрывы в Афганистане
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