12 человек погибли от взрыва во время предвыборной кампании в Афганистане

Кабул, , 15:10 — REGNUM По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего на одном из предвыборных мероприятий в северо-восточной провинции Тахар в Афганистане, сообщает 13 октября TOLOnews.

Взрыв произошёл около двух часов дня по местному времени во время митинга в поддержку одного из кандидатов на место в парламенте.

В результате взрыва погибли 12 человек, ещё 32 человека получили ранения. По данным полиции, среди погибших — два сотрудника служб безопасности.

Напомним, что это уже третье покушение на граждан, осуществлённое во время предвыборных мероприятий за этот месяц.

Ранее было совершено нападение на офис в провинции Гильменд, в результате которого погибло восемь человек, в том числе один из кандидатов в парламент. Всего погибло уже восемь кандидатов за время предвыборной кампании с начала июля, после завершения процесса регистрации кандидатов в парламент Исламской Республики Афганистан.

Выборы в парламент Республики назначены на 20 октября.