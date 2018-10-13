В Москве был совершён поджог храма и воскресной школы

Москва, , 14:30 — REGNUM Временный деревянный храм и здание воскресной школы было подожжено неизвестным злоумышленником в городе Москве. Об этом сообщила 13 октября пресс-служба Восточного викариатства г. Москвы.

Сообщается, что злоумышленник проник в ночь с пятницы на субботу на территорию строящегося храма в Ухтомке (Косино) города Москвы и совершил поджог здания временного деревянного храма и здания воскресной школы, облив их предварительно горючей жидкостью.

Основное здание храма не пострадало, благодаря тому, что сторож вовремя вызвал пожарно-спасательные службы. Полностью сгорели два класса воскресной школы и пристройка к храму.

На место инцидента был вызван наряд полиции, она будет устанавливать все обстоятельства произошедшего. В данный момент проходят работы по расчистке территории храма после пожара, оценивается нанесённый ущерб.

Ранее сообщалось о нападении на этот храм в 2014 году. Тогда злоумышленники пытались поджечь храм, но пожар был вовремя обнаружен и ликвидирован.

Напомним, что храм в Ухтомке (Косино) возводится в рамках Программы строительства православных храмов в городе Москве. Окончательные работы по строительству храма будут окончены в 2019 году. Все службы прихода совершаются в настоящее время в деревянной пристройке к храму.