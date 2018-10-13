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В Черном море затонул теплоход с металлоломом

Происшествия

Судно шло под флагом Панамы

Москва, 13 октября 2018, 14:21 — REGNUM  В Черном море затонул теплоход с грузом металлолома, который шел под флагом Панамы. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Известно, что теплоход дал крен, а затем затонул. Восемь членов экипажа, среди которых двое — граждане Турции, шесть — граждане Азербайджана. Всех их удалось спасти, они чувствуют себя нормально.

Информация о терпящем бедствие корабле поступила в Спасательный центр Севастополя в 6:45 по московскому времени. Теплоход под флагом Панамы находился в 50 милях от берега.

На помощь были направлены морские суда, в том числе танкер «Минерва». Танкер и подобрал команду затонувшего корабля, которая находилась на спасательном плоту.

Корабль затонул в месте, где глубина составляет 1900 метров. Угрозы загрязнения нет, на корабле был металлолом.

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Кораблекрушения
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