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Человек, вооружённый ножом, напал на прохожих в Лондоне

Происшествия

Один человек погиб, один госпитализирован

Лондон, 13 октября 2018, 12:57 — REGNUM  Мужчина, нападавший с ножом на прохожих в Лондоне, скрылся с места происшествия, сообщает 13 октября пресс-служба Скотленд-Ярда.

По информации полиции Лондона, инцидент произошёл вечером, 12 октября, на северо-западе столицы Великобритании.

В результате нападения неизвестного мужчины, один человек погиб на месте просшествия, один госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Преступник разыскивается, проводится расследование обстоятельств инцидента. Полиция обратилась к гражданам с просьбой сообщать всю возможную информацию о местонахождении преступника.

Напомним, ранее ИА REGNUM неоднократно сообщало о нападениях на граждан в столице Великобритании. Так, в августе этого года 27-летний Джо Кресеб напал с молотком на двух женщин. В результате нападения обе женщины были госпитализированы в критическом состоянии.

Также в начале октября сообщалось о задержании мужчины, ранившего накануне двух человек в лондонском метро.

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