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Во время авиашоу в США разбился самолёт

Происшествия

Причина крушения устанавливается

Вашингтон, 13 октября 2018, 12:54 — REGNUM  Легкомоторный самолёт Van's Aircraft RV-8 потерпел крушение во время ночной части авиашоу в штате Вирджиния в США, пилот самолёта погиб, сообщил 12 октября телеканал Fox5DC.

По данным Федерального управления гражданской авиации, инцидент произошёл в аэропорту Кулпепер во время вечерней части авиашоу Culpeper Air Fest.

Организаторы авиашоу сообщили, что на место происшествия были направлены все экстренные службы, работа их продолжается и в настоящий момент. Как заявили организаторы, о причинах авиапроисшествия говорить пока рано, поскольку расследование продолжается.

К расследованию присоединились также полиция штата Вирджиния и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Также сообщается, что образовательная часть авиашоу будет продолжена сегодня, 13 октября, как и планировалось ранее.

Напомним, что авиашоу Culpeper Air Fest — крупнейшее ежегодное мероприятие в аэроаорту Кулпепера. В нём принимает участие единственный в мире частныйистребитель-бомбардировщик Harrier и самолёты времён Второй Мировой войны.

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Авиапроисшествия
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