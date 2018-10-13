Во время авиашоу в США разбился самолёт

Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Легкомоторный самолёт Van's Aircraft RV-8 потерпел крушение во время ночной части авиашоу в штате Вирджиния в США, пилот самолёта погиб, сообщил 12 октября телеканал Fox5DC.

По данным Федерального управления гражданской авиации, инцидент произошёл в аэропорту Кулпепер во время вечерней части авиашоу Culpeper Air Fest.

Организаторы авиашоу сообщили, что на место происшествия были направлены все экстренные службы, работа их продолжается и в настоящий момент. Как заявили организаторы, о причинах авиапроисшествия говорить пока рано, поскольку расследование продолжается.

К расследованию присоединились также полиция штата Вирджиния и Национальный совет по безопасности на транспорте.

Также сообщается, что образовательная часть авиашоу будет продолжена сегодня, 13 октября, как и планировалось ранее.

Напомним, что авиашоу Culpeper Air Fest — крупнейшее ежегодное мероприятие в аэроаорту Кулпепера. В нём принимает участие единственный в мире частныйистребитель-бомбардировщик Harrier и самолёты времён Второй Мировой войны.