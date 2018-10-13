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В Китае эвакуированы 25 тыс. человек из-за схождения оползня

Происшествия

Оползень перекрыл русло реки Цзиньша и началось наводнение

В Китае эвакуированы 25 тыс. человек из-за схождения оползня
Galeria del Ministerio de Defensa del Perú
Оползень

Пекин, 13 октября 2018, 11:50 — REGNUM  Власти Китайской Народной Республики эвакуировали около 25 тыс. человек из провинции Сычуань и Тибетского автономного района из-за угрозы наводнения, которая возникла после того, как крупный оползень перекрыл русло реки Цзиньша. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Управления Китая по чрезвычайным ситуациям.

К вечеру 12 октября управление распорядилось эвакуировать более 11 тыс. человек в провинции Сычуань и 13,6 тыс. человек в Тибете.

Известно, что оползень сошел в верховьях реки Янцзы в четверг и заблокировал русло реки Цзиньша на границе Тибета и Сычуани. В итоге, некоторые населенный пункты оказались изолированы от внешнего мира из-за разрушенных мостов и завалов на дорогах.

Кроме того, было заблокировано плотинное озеро, в котором начал повышаться уровень воды. Из-за начавшегося наводнения уже были разрушены несколько домов в пострадавших районах.

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Оползни, лавины, сели
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