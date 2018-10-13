По меньшей мере 12 человек погибли в Индии из-за оползня

Нью-Дели, , 11:02 — REGNUM По меньшей мере 12 человек, в том числе трое детей, погибли в результатет схождения оползня в округе Гаджапати в индийском штате Орисса. Об этом сегодня, 13 октября, пишет Hindustan Times со ссылкой на местные власти.

Тропичейский циклон «Титли» сейчас свирепствует в Индии. Он принес с собой обильные осадки, которые вызвали наводнения в ряде районов страны и схождение оползней.

22 жителя деревни Барагхара были вынуждены укрыться в пещере, так как ураганный ветер сдул крыши их хижин. Однако из-за обильных осадков часть склона холма, в котором расположена пещера, и 16 человек унесло оползнем.

Выжившие сообщили районной администрации о произошедшем. На данный момент власти обнаружили 12 тел погибших. Ещё четверо числятся пропавшими без вести.

Всего от воздействия циклона в штатет Орисса погиб 21 человек. Известно, что в других штатах Индии он циклона «Титли» погибли восемь человек.