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ДНР: За сутки ВСУ 22 раза нарушили режим прекращения огня

Происшествия

Сгорел как минимум один жилой дом

Донецк, 13 октября 2018, 10:43 — REGNUM  За минувшие сутки украинские боевики 22 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 13 октября, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 29 августа в Донбассе формально действует согласованное контактной группой по урегулированию конфликта так называемое «школьное перемирие».

Однако это перемирие постоянно нарушается украинской стороной.

По словам представителя ДНР в СЦКК, за истекшие сутки общее количество нарушений перемирия со стороны ВСУ составило 22 раза.

Огонь по территории республики велся из минометов, гранатометов, вооружения боевых машин пехоты и стрелкового оружия. Как минимум один жилой дом сгорел в результатет обстрела.

Накануне сообщалось о 27 нарушениях.

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Артобстрелы республик Донбасса
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