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На Украине продолжается ликвидация очагов тления на арсенале под Черниговом

Происшествия

Интенсивность взрывов уменьшилась

На Украине продолжается ликвидация очагов тления на арсенале под Черниговом
Mark Vegas
Тлеющие угли

Чернигов, Украина, 13 октября 2018, 10:48 — REGNUM  Об уменьшении интенсивности взрывов на сладе боеприпасов под Черниговом на Украине сообщила 13 октября пресс-служба министерства обороны страны.

Сообщается, что продолжаются мероприятия по ликвидации очагов тления. По информации от МО Украины на 08:00, интенсивность взрывов, в сравнении с аналогичным периодом предыдущих суток, сильно уменьшилась.

На данный момент на территории Черниговского арсенала работает аэроразведка, пожарные танки и спецтехника вооружённых сил Украины. Привлечена также и техника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), авиация ГСЧС находится в режиме полной готовности.

На технической территории арсенала работает 15 групп разминирования. Прежде работа групп была невозможна из-за постоянно возникающих новых очагов взрывов.

Ранее сообщалось, что интенсивность взрывов на складе боеприпасов увеличилась из-за порывов ветра. Сам пожар на складе возник 9 октября. В целях безопасности из прилегающих к арсеналу жтлых районов было эвакуировано около 12 тысяч человек.

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Вооруженные силы Украины
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