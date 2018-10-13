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В ДТП на железнодорожном переезде под Смоленском пострадал человек

Происшествия

Обстоятельства ДТП уточняются

Смоленск, 13 октября 2018, 09:15 — REGNUM  О столкновении манёврового локомотива и автофургона в Руднянском районе Смоленской области сообщили 13 октября в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Столкновение произошло на железнодорожном переезде, сообщение о нём поступило на пункт связи пожарно-спасательной части №38 в 05:50 утра.

На место происшествия выехала пожарная автоцистерна и три человека личного состава.

По прибытии на место происшествия выяснилось, что есть один пострадавший. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее сообщалось о ДТП в Чувашии, жертвами которого стали 11 человек. Расследование уголовного дела по данному ДТП было передано в центральный аппарат СКР.

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Дорожно-транспортные происшествия
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