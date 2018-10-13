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ДТП в Смоленской области: маневренный локомотив столкнулся с автофургоном

Происшествия

Пострадал один человек, обстоятельства происшествия уточняются

Смоленск, 13 октября 2018, 09:04 — REGNUM  На железнодорожном переезде в Руднянском районе Смоленской области произошло ДТП с участием маневренного локомотива и автофургона, сообщает ГУМЧС России по Смоленской области.

Сообщение о ДТП на железнодорожном переезде поступило на пункт связи МЧС в 05:50 13 октября. Экипаж МЧС, прибывший на место происшествия, сообщил, что при ДТП пострадал один человек.

В пресс-службе ГУМЧС сообщили, что обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее 13 октября в ГУМЧС по Смоленской области сообщили о возгорании жилого частного дома в деревне Выродово Гагаринского района. В результате пожара дом был полностью уничтожен.

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