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Ликвидирован пожар в кафе на западе Московской кольцевой автодороги

Происшествия

Пострадавших нет

Ликвидирован пожар в кафе на западе Московской кольцевой автодороги
Иллюстрация: Mchs.gov.ru
Пожарный

Москва, 13 октября 2018, 08:31 — REGNUM  О ликвидации крпуного пожара в кафе на западе МКАД сообщили 13 октября в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Сообщается, что пожарно-спасательные подразделения прибыли оперативно и в результате их слаженных действий пожар удалось ликвидировать полностью спустя менее, чем через два часа после поступления сообщения о возгорании на пульт дежурного.

Напомним, что, сообщение о возгорании в трёхэтажном кафе «Сахара» на западе МКАД поступло сегодня на пульт Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве в 05:01. Общая площадь пожара составила около 400 кв. м.

Пять человек смогли покинуть здание самостоятельно до прибытия пожарных. Данных о пострадавших не поступало.

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