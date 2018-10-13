Ликвидирован пожар в кафе на западе Московской кольцевой автодороги

Москва, , 08:31 — REGNUM О ликвидации крпуного пожара в кафе на западе МКАД сообщили 13 октября в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Сообщается, что пожарно-спасательные подразделения прибыли оперативно и в результате их слаженных действий пожар удалось ликвидировать полностью спустя менее, чем через два часа после поступления сообщения о возгорании на пульт дежурного.

Напомним, что, сообщение о возгорании в трёхэтажном кафе «Сахара» на западе МКАД поступло сегодня на пульт Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве в 05:01. Общая площадь пожара составила около 400 кв. м.

Пять человек смогли покинуть здание самостоятельно до прибытия пожарных. Данных о пострадавших не поступало.