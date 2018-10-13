Суббота, 13 Октября 2018 года
09:25:06 МСК

В NASA сообщили, что не видят причин для отмены следующего полета «Союза»

Происшествия

«Не каждая миссия, которая терпит неудачу, заканчивается так успешно», — отметил представитель NASA

Вашингтон, 13 октября 2018, 08:33 — REGNUM  В NASA не видят причины для отмены следующего пилотируемого полета к МКС, заявил представитель американского космического ведомства Джим Брайденстайн агентству Associated Press.

Джим Брайденстайн сообщил, что сейчас он не видит причин, по которым может быть отложен следующий пилотируемый полет к МКС, запланированный на декабрь.

Брайденстайн подчеркнул, что в ведомстве высоко оценили спасательную систему на корабле «Союз МС-10», которая позволила экипажу благополучно вернуться на землю после аварии.

«Не каждая миссия, которая терпит неудачу, заканчивается так успешно», — отметил Брайденстайн.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября произошла авария на ракете-носителе «Союз МС-10», стартовавшей с космодрома Байконур. Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, находившиеся на борту «Союза», эвакуировались в спасательной капсуле. Эта авария стала первой в истории российских пилотируемых полетов к МКС.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить