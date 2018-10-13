На западе Москвы горит кафе

Москва, , 07:22 — REGNUM На западе Москвы в районе кольцевой автодороги загорелось одно из кафе. Об этом сегодня, 13 октября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

Сообщение о возгорании в кафе поступило на пульт дежурного в 5:01 13 октября. Загорелось кафе «Сахара», расположенное на 56-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги в трехэтажном здании.

На данный момент общая площадь пожара составляет около 400 квадратных метров.

Пять человек смогли самостоятельно покинуть горящее здание ещё до прибытия пожарных. Сведений о жертвах или пострадавших пока нет.

Пожарные расчеты борются с огнем.