В Гватемале зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6

Гватемала, , 05:57 — REGNUM В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным центра, эпицентр землетрясения находится в 90 километрах от столицы. Глубина очага залегания составила 80 километров. Отмечается, что подземные толчки начались на фоне извержения вулкана Фуэго, которое зафиксировано 12 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года в Гватемале произошло одно из мощнейших извержений вулкана за последние 30 лет. В результате извержения вулкана Фуэго были уничтожены лавой три деревни, располагавшихся у его подножья.

По различным данным, в результате извержения погибли более 160 человек, еще более 330 числились пропавшими без вести, а 2 800 жителей лишились своих домов.

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