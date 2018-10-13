Трамп запланировал поездку в пострадавшие от урагана «Майкл» штаты

Вашингтон, , 04:55 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен совершить поездку в штаты Джорджия и Флорида, которые считаются наиболее пострадавшими от урагана «Майкл». О своих намерениях американский лидер заявил в Twitter.

«Народ даже не представляет, как тяжело ударил ураган «Майкл» по великому штату Джорджия. Я намерен посетить и Джорджию и Флориду в начале следующей недели. Мы очень упорно работаем над каждым районом и каждым штатом, пострадавшим от урагана. Мы с вами!» — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября ураган «Майкл», который сформировался в Атлантическом океане, обрушился на американские штаты, находящиеся на Восточном побережье США. Наиболее пострадавшими от стихии оказались штаты Флорида и Северная Каролина. В районах, пострадавших от урагана, продолжают работать спасательные службы.

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