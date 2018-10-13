В Тульской области полицейские обнаружили футбольного болельщика из Конго

Тула, , 04:21 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Тульской области обнаружили в Заокском районе гражданина Конго, который летом приехал на ЧМ-2018 в качестве болельщика, сообщает пресс-служба УМВД РФ области.

Сообщается, что гражданин Конго не смог вернуться домой из-за утери документов. В настоящее время ему помогают восстановить необходимые документы для отправки на родину. Местные волонтерские организации оказывают гражданину Конго помощь в сборе денег, продуктов питания и вещей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону на время мундиаля был создан временный консульский пункт для фанатов из Бразилии. Здесь, как пояснил консул посольства Бразилии Бруно Квадрос, иностранцам помогают, в том числе в случае утери паспорта.

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