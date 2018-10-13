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Лауреат премии Emmy погиб во время съемок фильма в США

Происшествия

Он упал с балкона

Вашингтон, 13 октября 2018, 04:09 — REGNUM  Лауреат премии Emmy Джеймс Эмсвиллер погиб во время съемок фильма «Ты мой друг», сообщает журнал Variety.

Сообщается, что Эмсвиллер вышел на балкон покурить и упал с него. Его доставили в критическом состоянии в больницу, однако врачи не смогли спасти его жизнь. На время расследования происшествия полицией съемки фильма были приостановлены.

Напомним, Джеймс Эмсвиллер получил премию Emmy в 2015 году за работу со звуком в фильме «Бесси». Также он работал над фильмами «Мстители», «Виноваты звезды» и «Джек Ричер».

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