Утопили за ПИН-код. На Южном Урале убийц приговорили к длительным срокам

Челябинск, , 04:08 — REGNUM Виновными в убийстве собутыльника, не назвавшего ПИН-код банковской карты, которое произошло в городе Магнитогорске (Челябинская область) в мае прошлого года, признаны три человека. Их приговорили к длительным срокам, сообщили в пресс-службе Челябинского областного суда.

Виновными признаны Аман Жульжанов 1972 г.р. (ранее судим за разбой), Урал Ишбердин 1966 г.р. и Бауржан Садыкбаев 1997 г.р. (бывший студент промышленного колледжа). Челябинский областной суд постановил, что они совершили убийство по предварительному сговору, сопряженное с разбоем (пункты «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ).

Кроме того, они виновны в разбое с применением насилия опасного для жизни и здоровья, с угрозой применения такого насилия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пункт «в» части 4 статьи 162 УК РФ).

Убийство они совершили 7 мая 2017 года. Выпивавший с ними знакомый не назвал им ПИН-код своей банковской карты, которой они хотели расплатиться за очередную бутылку.

«С целью получения денежных средств и паролей мужчины начали избивать потерпевшего, они нанесли ему порядка 80 ударов руками и ногами по голове, туловищу и конечностям», — сообщили в суде.

Расправа продолжилась на территории Орджоникидзевского района на реке Урал, где жертву продолжали бить, а затем утопили. Жульжанов и Садыкбаев обвинили в убийстве Ишбердина, а тот сказал, что жертва «неадекватно» себя вела.

«Кроме того, указал, что считал мужчину мертвым, когда его погружали в воду, — отметили в суде. — Суд назначил подсудимым наказание в виде лишения свободы на срок: Жульжанову — 19 лет в колонии особого режима, Ишбердину и Садыкбаеву — 17 лет в колонии строгого режима».

Кроме того, с виновных будет взыскана компенсация морального вреда в размере трех миллионов рублей и четырех тысяч рублей - в качестве материального ущерба в пользу матери жертвы.

Напомним, по данным МВД РФ, Челябинская область является одним из самых креминогенных российских регионов. По количеству преступлений она находится на четвертом месте: с начала года зафиксировано 42 599 преступлений.

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