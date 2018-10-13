На складе боеприпасов ВСУ под Черниговом снизилась интенсивность взрывов

Киев, , 03:30 — REGNUM Интенсивность взрывов на хранилище боеприпасов под Черниговом, начавшихся в результате пожара, снизилась, сообщает пресс-служба украинского минобороны.

Сообщается, что на территории арсенала уже начали работу группы разминирования. Ранее их работа была затруднена из-за порывов ветра, которые вызывали новые очаги возгорания и, как следствие этого, взрывы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября на одном из крупнейших складов боеприпасов ВСУ в Черниговской области произошли взрыв и пожар. Из прилегающих районов пришлось эвакуировать более 12 тысяч местных жителей. Информации о пострадавших не поступало.

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