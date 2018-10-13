Число погибших в США от урагана «Майкл» возросло до 13

Вашингтон, , 02:18 — REGNUM В США в результате стихийных бедствий, вызванных ураганом «Майкл», погибли не менее 13 человек, сообщает телеканал CBS News.

Власти штата отмечают, что скорее всего число жертв урагана на самом деле больше, так как спасатели еще не добрались до наиболее пострадавших районов.

«Мы все еще спасаем людей… Пока даже не идет речи о восстановлении разрушенных домов», — заявил представитель федерального агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября ураган «Майкл», сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился на Восточное побережье США. На территории штатов, задетых ураганом, введен режим чрезвычайного положения. Больше всего от урагана пострадали штаты Флорида и Северная Каролина.

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