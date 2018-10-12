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При взрыве на нефтепроводе в Нигерии погибли 16 человек

Происшествия

Взрыв, предположительно, произошёл при попытке хищения нефти

Абуджа, 12 октября 2018, 23:48 — REGNUM  По меньшей мере 16 человек погибли в результате взрыва на нефтепроводе в Нигерии. Об этом сообщает 12 октября издание Premium Times со ссылкой на представителей местных властей.

Как уточняется, авария произошла сегодня в штате Абия, расположенном в юго-восточной части страны.

В Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) заявили, что взрыв, по предварительным данным, мог произойти при попытке нелегального подключения к нефтепроводу. По факту произошедшего ведётся расследование.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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