При взрыве на нефтепроводе в Нигерии погибли 16 человек

Абуджа, , 23:48 — REGNUM По меньшей мере 16 человек погибли в результате взрыва на нефтепроводе в Нигерии. Об этом сообщает 12 октября издание Premium Times со ссылкой на представителей местных властей.

Как уточняется, авария произошла сегодня в штате Абия, расположенном в юго-восточной части страны.

В Нигерийской национальной нефтяной корпорации (NNPC) заявили, что взрыв, по предварительным данным, мог произойти при попытке нелегального подключения к нефтепроводу. По факту произошедшего ведётся расследование.