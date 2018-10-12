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В школе Екатеринбурга отравились несколько детей

Происшествия

Идут проверки

Екатеринбург, 12 октября 2018, 19:15 — REGNUM  В школе №83 Екатеринбурга отравились несколько детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

По предварительным данным, речь идёт об острой кишечной инфекции. Заболевшие дети изолированы, за ними установлено наблюдение.

Свои проверки ведут Роспотребнадзор и прокуратура. По информации последней, заболели четверо детей из разных классов школы. К медикам они обратились в течение последних дней.

Уже известно, что питание детей здесь организовывала Школьно-базовая столовая № 41.

Отметим, подобный случай на Урале не единичный. Ранее ИА REGNUM сообщало о ЧП в одной из школ Челябинска, там заболели три ребёнка.

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Массовые пищевые отравления
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